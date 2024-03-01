Действия с замороженными активами России должны иметь чёткое и конкретное юридическое обоснование, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.
При этом остаётся неизвестным, примут ли на июньском саммите G7 какие-либо решения в отношении российских активов.
С февраля 2022 года коллективный запад предпринимает все возможные меры, чтобы ухудшить внутриполитическую ситуацию в РФ, а именно ослабить все сферы: от экономики до здравоохранения.
ЕС и США вводят целые пакеты санкций с целью стратегического поражения России на мировой арене. Сейчас в западных странах находится 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, которые главы европейских государств намерены использовать в своих целях.
Глава французского МИДа заявил, что Франция не будет воевать на территории Украины
Глава МИДа Франции Стефан Сежурне заявил, что французская армия не будет воевать на территории Украины.
Президент Молдавии обвиняет Россию в фейках о присоединении Приднестровья
Молдавские СМИ сами распространяли дезинформацию, в которой обвиняли официальную Москву.
К 2025 году в России построят 29 детских больниц
В России смертность среди младенцев упала на 50%, а смертность среди детей постарше более чем на 50%, данные привела зам министра здравоохранения Евгения Котова.
Владимир Путин поздравил Финансовый университет при Правительстве РФ со 105-летием
Российский лидер Владимир Путин поздравил Финансовый университет при Правительстве РФ со 105-летием.