На Западе находится 300 миллиардов замороженных активов РФ

Действия с замороженными активами России должны иметь чёткое и конкретное юридическое обоснование, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

При этом остаётся неизвестным, примут ли на июньском саммите G7 какие-либо решения в отношении российских активов.

С февраля 2022 года коллективный запад предпринимает все возможные меры, чтобы ухудшить внутриполитическую ситуацию в РФ, а именно ослабить все сферы: от экономики до здравоохранения.

ЕС и США вводят целые пакеты санкций с целью стратегического поражения России на мировой арене. Сейчас в западных странах находится 300 миллиардов долларов замороженных российских активов, которые главы европейских государств намерены использовать в своих целях.