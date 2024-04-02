Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов

Замглавы МИДа РФ Андрей Руденко и постоянный секретарь МИДа Сингапура Альберт Чау провели встречу, на которой российская сторона призвала Сингапур не присоединяться к антироссийским санкциям, которые носят нелегитимный и незаконный характер.

На встрече был обсуждён широкий спектр геополитических вопросов, среди которых стоит выделить конфликты палестино-израильский, азиатский и ситуацию вокруг Украины. Россия поделилась своими подходами и решениями касательно Украины. Сама встреча носила дипломатический характер.