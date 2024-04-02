Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов

Замглавы МИДа РФ Андрей Руденко и постоянный секретарь МИДа Сингапура Альберт Чау провели встречу, на которой российская сторона призвала Сингапур не присоединяться к антироссийским санкциям, которые носят нелегитимный и незаконный характер.
На встрече был обсуждён широкий спектр геополитических вопросов, среди которых стоит выделить конфликты палестино-израильский, азиатский и ситуацию вокруг Украины. Россия поделилась своими подходами и решениями касательно Украины. Сама встреча носила дипломатический характер.
Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.
Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов впервые с 31 октября 2023 года.
Ходатайства Хантера Байдена, которому грозит 17 лет тюрьмы, отклонены
Сын президента США обвиняется, что тратил незаконно добытые деньги на наркотики и женщин.
China Eastern Airlines будут летать из Пулково
Полеты будут происходить один раз каждый день и круглый год, а не только в рамках весенне-летнего расписания. Время полета — 10 часов.
Россия и Беларусь отмечают День единения
Для создания многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства было много сделано двумя странами, вопреки трудной внешней обстановке.