Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 92,2914
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 99,5661
Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:33

Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов

Замглавы МИДа РФ Андрей Руденко и постоянный секретарь МИДа Сингапура Альберт Чау провели встречу, на которой российская сторона призвала Сингапур не присоединяться к антироссийским санкциям, которые носят нелегитимный и незаконный характер.

На встрече был обсуждён широкий спектр геополитических вопросов, среди которых стоит выделить конфликты палестино-израильский, азиатский и ситуацию вокруг Украины. Россия поделилась своими подходами и решениями касательно Украины. Сама встреча носила дипломатический характер.

Мир

Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.

Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.

Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов впервые с 31 октября 2023 года.

Читать полностью
Ходатайства Хантера Байдена, которому грозит 17 лет тюрьмы, отклонены

Ходатайства Хантера Байдена, которому грозит 17 лет тюрьмы, отклонены

Сын президента США обвиняется, что тратил незаконно добытые деньги на наркотики и женщин.

Читать полностью

Общество

China Eastern Airlines будут летать из Пулково

China Eastern Airlines будут летать из Пулково

Полеты будут происходить один раз каждый день и круглый год, а не только в рамках весенне-летнего расписания. Время полета — 10 часов.

Читать полностью
Россия и Беларусь отмечают День единения

Россия и Беларусь отмечают День единения

Для создания многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства было много сделано двумя странами, вопреки трудной внешней обстановке.

Читать полностью

Новости