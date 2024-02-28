Российский посол в Вашингтоне заявил, что против России ведется гибридная война

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов дал комментарий, что недавнее предложение западных стран отправить войска на Украину может иметь более негативные последствия, чем кажется ЕС.

Также дипломат подчеркнул, что против РФ ведётся гибридная война, которая нацелена на стратегическое поражение России.

Ранее заявление от лидеров ЕС об отправке своих солдат на Украину казались немыслимыми, но сейчас они все-таки прозвучали от президента Макрона. Американские власти, курирующие ЕС, прекрасно понимают, чем опасна отправка американских и европейских войск на Украину, отметил российский посол.

В понедельник в Париже состоялась встреча лидеров европейских государств: Франция, Польша, ФРГ, Великобритания, Дания, Нидерланды и др.

После собрания французский лидер Эммануэль Макрон сообщил, что на встрече обсуждалась возможность отправки вооружённых формирований стран ЕС на территорию Украины. Но в заключение политик отметил, что главы государств так и не достигли консенсуса.