Сеул ввел односторонние санкции против РФ, опасаясь за сотрудничество России и КНДР

Сеул заявил, что сотрудничество между Россией и КНДР должно проходить в рамках существующих норм и резолюций Совбеза ООН. Официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок отметил, что их руководство поддерживает отношения с РФ, а также с опасением относится к каким-либо формам сотрудничества России с КНДР.
Южнокорейская сторона утверждает, что Россия сотрудничает с КНДР в плане вооружения и военной промышленности, тем самым нарушая нормы международного права. Именно поэтому южнокорейские власти ввели односторонние санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила нелегитимные меры со стороны Сеула, заявив, что это крайне недружественный шаг и он не останется без ответа со стороны Москвы.
Страны Евросоюза увеличили долю российского газа в импорте
Страны Евросоюза увеличили долю российского газа в импорте
Захарова обвиняет власти Армении в предательстве интересов своего народа
Власти Армении готовы разорвать дружественные отношения с Москвой и другими странами-партнерами по ОДКБ ради эфемерных бонусов от Запада.
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Премьера фильма "Онегин" от режиссёра Сарика Андреасяна состоялась 7 марта. За три недели фильм собрал в прокате 700 миллионов рублей. Многие критики и журналисты предсказывают картине планку в 800 миллионов.