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Сеул ввел односторонние санкции против РФ, опасаясь за сотрудничество России и КНДР
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:41

Сеул ввел односторонние санкции против РФ, опасаясь за сотрудничество России и КНДР

Сеул заявил, что сотрудничество между Россией и КНДР должно проходить в рамках существующих норм и резолюций Совбеза ООН. Официальный представитель МИД Республики Корея Лим Су Сок отметил, что их руководство поддерживает отношения с РФ, а также с опасением относится к каким-либо формам сотрудничества России с КНДР.

Южнокорейская сторона утверждает, что Россия сотрудничает с КНДР в плане вооружения и военной промышленности, тем самым нарушая нормы международного права. Именно поэтому южнокорейские власти ввели односторонние санкции в отношении ряда физических и юридических лиц из РФ.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова осудила нелегитимные меры со стороны Сеула, заявив, что это крайне недружественный шаг и он не останется без ответа со стороны Москвы.

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