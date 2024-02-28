Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 92,0425
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 28.02.2024 : 99,9214
Россия и Китай должны и дальше укреплять государственные отношения, считает Вэйдун
  1. Главная
  2. Мир
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 8:09

Россия и Китай должны и дальше укреплять государственные отношения, считает Вэйдун

Замглавы МИДа КНР Сунь Вэйдун заявил, что России и Китаю надо укреплять все виды государственных отношений.

Дипломат также подтвердил, что сейчас связь между двумя государствами находится на пике, а именно на лучшем этапе своего развития.

КНР и РФ сейчас должны и дальше укреплять сотрудничество, поддерживать доверительные государственные отношения в честь 75-летней годовщины взаимоподдержки китайского и российского руководств.

Китайско-российское сотрудничество на глобальной, а также региональной арене необходимо для поддержания экономической стабильности и государственной безопасности, заключил Вэйдун.

Мир

Карлсон: Если Байден победит на выборах, это можно считать мошенничеством

Карлсон: Если Байден победит на выборах, это можно считать мошенничеством

Журналист так же подчеркнул, что если планы Байдена реализуются, ситуацию можно будет считать "дурацкой шуткой над демократией".

Читать полностью
Армянское правительство считает, что визит Зеленского может стать основой для открытия еще одного фронта против России

Армянское правительство считает, что визит Зеленского может стать основой для открытия еще одного фронта против России

С таким заявлением выступила одна из депутатов парламента.

Читать полностью

Общество

Владелица кофейни в Люберцах выгнала из заведения участника СВО

Владелица кофейни в Люберцах выгнала из заведения участника СВО

В Telegram-канале Следственного комитета России было опубликовано сообщение о том, что владелица кофейни Strong Coffee в Люберцах, Подмосковье, выгнала из заведения участника СВО.

Читать полностью
Абхазское вино может в ближайшее время стать дефицитом в России

Абхазское вино может в ближайшее время стать дефицитом в России

Все дело в новом акцизе, введенным правительством.

Читать полностью

Новости