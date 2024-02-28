Россия и Китай должны и дальше укреплять государственные отношения, считает Вэйдун

Замглавы МИДа КНР Сунь Вэйдун заявил, что России и Китаю надо укреплять все виды государственных отношений.

Дипломат также подтвердил, что сейчас связь между двумя государствами находится на пике, а именно на лучшем этапе своего развития.

КНР и РФ сейчас должны и дальше укреплять сотрудничество, поддерживать доверительные государственные отношения в честь 75-летней годовщины взаимоподдержки китайского и российского руководств.

Китайско-российское сотрудничество на глобальной, а также региональной арене необходимо для поддержания экономической стабильности и государственной безопасности, заключил Вэйдун.