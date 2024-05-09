Путин и Лукашенко встретились 8 мая, чтобы обсудить важные вопросы насчет ситуации на Украине

Российский президент Владимир Путин и белорусский глава государства Александр Лукашенко провели встречу 8 мая, в ходе которой обсудили ряд вопросов касательно внешней политики и совместных отношений между двумя странами.

На встрече обсуждалась ситуация на Украине и на линии боевого соприкосновения. Также без внимания не остались и совместные проекты между Россией и Белоруссией.

Ко всему прочему, на встрече присутствовал министр обороны Сергей Шойгу и начальник генерального штаба Валерий Герасимов, с которыми обсуждалась военная ситуация на Украине и дальнейшие действия России.

Ранее лидеры России и Белоруссии пришли к соглашения в области ядерных учений. Беларусские военнослужащие присоединятся к российским во время проведения учений по применению не стратегического ядерного оружия.

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