Глава Общества "Знание" Максим Древаль сообщил СМИ, что выставка "Россия" продолжит работу до 8 июля, который приходится на День любви, семьи и верности. Уже принято такое решение, сообщил генеральный директор "Знание". То, что продлили до этой даты, тоже символично. Текущий 2024 год объявлен в России "Годом Семьи".

"Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады", — рассказал Древаль.

Президент России Владимир Путин, который уже четыре раза посещал выставку в рамках участия в ряде мероприятий, в частности, на волонтерском форуме "МыВместе", съезде "Движения Первых" и др., 16 января, предложил продлить работу выставки под открытым небом.

Открылась "Россия", с международным статусом "выставка-форум" 4 ноября 2023 года в День народного единства в Москве. За три месяца ее уже посетило более 6-ти млн гостей. Мероприятие, как отмечают организаторы, — крупнейшее подобное событие с времен СССР.





