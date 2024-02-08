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До 8 июля продлили выставку-форум
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 6:20

До 8 июля продлили выставку-форум "Россия" на ВДНХ

Глава Общества "Знание" Максим Древаль сообщил СМИ, что выставка "Россия" продолжит работу до 8 июля, который приходится на День любви, семьи и верности. Уже принято такое решение, сообщил генеральный директор "Знание". То, что продлили до этой даты, тоже символично. Текущий 2024 год объявлен в России "Годом Семьи".

"Это прекрасная возможность приехать тем, кто еще не успел там побывать, это и новые возможности, которые открывает летний формат, такие как открытое пространство, спортивные мероприятия, культурные мероприятия, парады", — рассказал Древаль.

Президент России Владимир Путин, который уже четыре раза посещал выставку в рамках участия в ряде мероприятий, в частности, на волонтерском форуме "МыВместе", съезде "Движения Первых" и др., 16 января, предложил продлить работу выставки под открытым небом.

Открылась "Россия", с международным статусом "выставка-форум" 4 ноября 2023 года в День народного единства в Москве. За три месяца ее уже посетило более 6-ти млн гостей. Мероприятие, как отмечают организаторы, — крупнейшее подобное событие с времен СССР.



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