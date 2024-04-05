Исследователи из спортивной лаборатории Volodalen провели исследование, которое предполагает наличие корреляции между стилем бега и особенностями личности. Результаты исследования вызывают сомнения в том, что стиль бега полностью определяется физическими атрибутами, предполагая, что личность также может играть значительную роль.
В эксперименте с участием 80 взрослых добровольцев исследователи наблюдали разнообразие стилей бега у разных людей. Путем видеоанализа и оценки личности с использованием теста MBTI они выявили закономерности, связывающие определенные типы личности с различными техниками бега. Например, люди с интуитивными типами личности склонны к использованию растяжно-сокращающего стиля, используя свои ноги как пружины для более эластичной походки. В отличие от этого, люди с чувствующими типами личности сконцентрированы на продвижении вперед, отдавая предпочтение эффективности перед биомеханической тонкостью.
Это исследование подчеркивает потенциальное влияние особенностей личности на механику бега, предполагая, что подход к физической активности может быть переплетен с более широкими аспектами психологического строения личности.
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