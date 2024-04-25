Roidmi EVE CC — это продвинутая модель робота-пылесоса, которая существенно упрощает уборку. Оснащённый мощностью всасывания в 4000 Па, робот поддерживает различные режимы работы, включая уборку вдоль стен и турборежим. Он также может мести и мыть пол, а затем самостоятельно очистить себя, что позволяет минимизировать необходимость в участии человека.
Одной из уникальных функций является возможность голосового управления на русском языке через ассистента "Алиса". Робот автоматически сбрасывает собранный мусор в мешок объёмом 2,5 литра на зарядной станции, что позволяет забывать об очистке на два месяца, делая его идеальным выбором для аллергиков, сообщает 4pda.
Фото: openverse.org/TheBetterDay (CC BY-ND 2.0 license)
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