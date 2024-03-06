МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД возбудило уголовное дело против американского колумниста новостного издания Washington Examiner Тома Рогана*, а также объявило его в розыск.

Ещё в мае 2018 года Роган писал множество статей радикального, а порой и просто экстремистского содержания. Он призывал взорвать Крымской мост

Том Роган официально признан экстремистским лицом на территории РФ. Об этом свидетельствует перечень Росфинмониторинга, куда он внесён в качестве экстремиста и террориста.