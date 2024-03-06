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МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 0:08

МВД объявило в розыск американского журналиста Тома Рогана

МВД возбудило уголовное дело против американского колумниста новостного издания Washington Examiner Тома Рогана*, а также объявило его в розыск.

Ещё в мае 2018 года Роган писал множество статей радикального, а порой и просто экстремистского содержания. Он призывал взорвать Крымской мост

Том Роган официально признан экстремистским лицом на территории РФ. Об этом свидетельствует перечень Росфинмониторинга, куда он внесён в качестве экстремиста и террориста.

  • Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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