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Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:29

Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech

Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.

Автомобиль сравним по размерам с российским "Атомом".

Renault 5 E-Tech обладает компактными габаритами, при этом предлагая достаточно просторный интерьер. Различные варианты батарей и моторов обеспечивают различные варианты мощности и запаса хода, делая модель гибкой для различных потребителей.

Однако, базовая комплектация не поддерживает зарядку постоянным током, что может ограничить удобство зарядки для некоторых пользователей. Цена Renault 5 E-Tech составит около 25 тысяч евро, что делает ее привлекательным предложением в сегменте электромобилей, особенно по сравнению с ожидаемой стоимостью Dacia Spring, считающегося самым доступным электрокаром в Европе, сообщает Российская Газета.

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