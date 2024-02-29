Renault представила на Женевском автосалоне электрический хэтчбек Renault 5 E-Tech

Модель стала особенно интересной из-за использования новой платформы AmpR Small, обещающей эффективную электромобильную архитектуру.
Автомобиль сравним по размерам с российским "Атомом".
Renault 5 E-Tech обладает компактными габаритами, при этом предлагая достаточно просторный интерьер. Различные варианты батарей и моторов обеспечивают различные варианты мощности и запаса хода, делая модель гибкой для различных потребителей.
Однако, базовая комплектация не поддерживает зарядку постоянным током, что может ограничить удобство зарядки для некоторых пользователей. Цена Renault 5 E-Tech составит около 25 тысяч евро, что делает ее привлекательным предложением в сегменте электромобилей, особенно по сравнению с ожидаемой стоимостью Dacia Spring, считающегося самым доступным электрокаром в Европе, сообщает Российская Газета.
Палеонтологи из Германии обнаружили окаменевшего кальмара-вампира возрастом 183 миллиона лет в Люксембурге
Опубликовав статью в Swiss Journal of Palaeontology, ученые описали местонахождение и состояние ископаемого, а также провели сравнение с современными видами кальмаров-вампиров.
Немецкий банк хочет 434 млн евро от ВТБ
Немецкий банк OWH SE поставил жесткие условия возврата дивидендов от банка России. Срок - сегодня.
Научный коллектив НГУ разработал органический материал с уникальными свойствами
Материал способен накапливать и излучать свет без содержания токсичных тяжелых металлов, что делает его перспективным для различных областей применения, включая биовизуализацию и криптографию.
Эксперты: недельный отдых на Каспийском море в летний период обойдется в среднем в 50 тысяч рублей на двоих
Пляжный сезон в регионе начинается в июне и продолжается до сентября, с песчаными пляжами, идеально подходящими для семей с детьми из-за пологого входа в море. Однако, формат "все включено" предлагается редко, преимущественно ограничиваясь завтраками в гостиницах.