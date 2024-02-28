Renault Scenic E-Tech был признан "Автомобилем года" в Европе на Женевском автосалоне 2024 года

Получив 329 баллов от 22 из 58 членов жюри, кроссовер Renault Scenic E-Tech выделяется своей инновационностью и высокой оценкой экспертов. Второе место заняла BMW 5 Series нового поколения с 309 баллами, в то время как Peugeot 3008 оказался на третьем месте с 197 баллами.

Интересно отметить, что из семи финалистов четыре автомобиля были полностью электрическими, указывая на значительное влияние электромобилей на современную автомобильную индустрию.

Участие 58 автомобильных журналистов и экспертов из 22 стран в жюри подчеркивает широкий международный взгляд на этот престижный конкурс, сообщает Газета.Ру.