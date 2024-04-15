Недавно в Китае стартовали официальные продажи смартфона Redmi Turbo 3, приобретение которого может принести неожиданный бонус. Генеральный менеджер бренда Redmi Ван Тенг Томас объявил на своей странице в Weibo, что среди всех покупателей смартфона будет разыгран уникальный подарок — электромобиль Xiaomi SU7. Победитель этого необычного розыгрыша получит возможность бесплатно пользоваться новым электромобилем в течение одного года.

Xiaomi SU7 представлен в трех различных комплектациях. Базовая модель оснащена электродвигателем мощностью 299 лошадиных сил и аккумулятором емкостью 73,6 кВт/ч, обеспечивающим запас хода в 700 километров по циклу CLTC. Ее стоимость составляет 215 900 юаней или около 2,74 млн рублей. Следующая комплектация, SU7 Pro, предлагает большую емкость аккумулятора и дальнейший запас хода — 830 километров. Ее цена составляет 245 900 юаней или примерно 3,12 млн рублей. Самая продвинутая версия, Xiaomi SU7 Max, оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 673 лошадиных силы и обладает впечатляющими показателями разгона и запасом хода — всего 2,78 секунды до сотни километров в час и 800 километров запаса хода.

Победитель розыгрыша будет определен случайным образом на странице Ван Тенга 23 апреля 2024 года, и он сможет наслаждаться пользованием электромобилем Xiaomi SU7 в течение года, независимо от выбранной комплектации, сообщает Южный Автомобиль.