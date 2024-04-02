Стало известно, стоит ли покупать наушники Xiaomi Redmi Buds 5

В последнем обзоре на YouTube-канале Sean Blog были подробно рассмотрены новые беспроводные наушники Xiaomi Redmi Buds 5, доступные в китайской и международной модификациях. Эксперт провел тестирование глобальной версии наушников.
В комплекте с наушниками поставляются кабель для зарядки и два комплекта вкладышей. Наушники обеспечивают до 10-11 часов прослушивания музыки на средней громкости, а также имеют большой запас по громкости. Они комфортны в использовании и подходят для активных занятий спортом.
Время зарядки составляет примерно 1,5 часа. Режимы шумоподавления и прозрачности можно настроить через мобильное приложение с тремя градациями интенсивности. Наушники также оснащены эквалайзером и могут воспроизводить различные жанры музыки.
В целом, наушники Xiaomi Redmi Buds 5 отличаются отличным звуком, доступной ценой, функциональностью шумоподавления и прозрачности, быстрой зарядкой и длительным временем работы. Удобная посадка в ушах и возможность использовать их по отдельности делают их привлекательным выбором для широкого круга пользователей, сообщает Ferra.Ru.
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