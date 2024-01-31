За 2023 год чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank сократилась

В 2023 году чистая прибыль российского бизнеса Raiffeisen Bank International AG (RBI) сократилась на 35%, достигнув €1,3 млрд, по сравнению с €2,05 млрд в 2022 году. Снижение также затронуло чистый процентный доход (-8%) и чистые комиссионные доходы (-43%).
Кредитный портфель уменьшился на 33,5%, составив почти €6 млрд, а средства клиентов снизились на 27%, достигнув €14,6 млрд. В то время как число сотрудников выросло на 4,2%, количество клиентов увеличилось на 1,7%. Эти данные представлены в презентации банковской группы.
В марте 2022 года RBI объявила о рассмотрении стратегических вариантов будущего своей дочерней организации, Raiffeisenbank, в России, включая возможный выход из рынка. Однако Райффайзенбанк в России выразил намерение продолжить деятельность независимо от решений австрийской материнской компании относительно участия в его капитале, сообщает ТАСС.
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