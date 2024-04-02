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Российские студенческие отряды собрали деньги и медикаменты для жителей Авдеевки
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:56

Российские студенческие отряды собрали деньги и медикаменты для жителей Авдеевки

Российские студенты-волонтёры собрали множество вещей, необходимых для обеспечения жителей освобождённой российскими войсками Авдеевки. Среди вещей значатся: лекарства, финансовые средства для закупки строительных материалов.

Российские студенческие отряды (РСО) - это коллектив неравнодушных молодых людей по всей стране, которые всеми возможными силами пытаются осуществить гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

РСО - это молодежная общественная организация, существующая с 2004 года. На сегодняшний момент движение включает в себя более 150 тысяч неравнодушных молодых граждан России из 81 субъекта РФ. Среди участников студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.

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