Российские студенческие отряды собрали деньги и медикаменты для жителей Авдеевки

Российские студенты-волонтёры собрали множество вещей, необходимых для обеспечения жителей освобождённой российскими войсками Авдеевки. Среди вещей значатся: лекарства, финансовые средства для закупки строительных материалов.

Российские студенческие отряды (РСО) - это коллектив неравнодушных молодых людей по всей стране, которые всеми возможными силами пытаются осуществить гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.

РСО - это молодежная общественная организация, существующая с 2004 года. На сегодняшний момент движение включает в себя более 150 тысяч неравнодушных молодых граждан России из 81 субъекта РФ. Среди участников студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.