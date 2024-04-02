Российские студенческие отряды собрали деньги и медикаменты для жителей Авдеевки

Российские студенты-волонтёры собрали множество вещей, необходимых для обеспечения жителей освобождённой российскими войсками Авдеевки. Среди вещей значатся: лекарства, финансовые средства для закупки строительных материалов.
Российские студенческие отряды (РСО) - это коллектив неравнодушных молодых людей по всей стране, которые всеми возможными силами пытаются осуществить гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР.
РСО - это молодежная общественная организация, существующая с 2004 года. На сегодняшний момент движение включает в себя более 150 тысяч неравнодушных молодых граждан России из 81 субъекта РФ. Среди участников студенты училищ, техникумов, колледжей и вузов.
Huawei разработала и запатентовала тройной складной смартфон
Смартфон имеет два места для складывания, при этом один из шарниров позволяет экрану раскладываться наружу, превращая часть устройства в полноценный дисплей.
Xiaomi объявила о планах по обновлению устройств до HyperOS до июля 2024 года
HyperOS, основанная на Android 14, была представлена осенью 2023 года и постепенно обновляется на устройствах Xiaomi.
В марте 2024 года на российском автомобильном рынке замечено снижение цен на 11 марок автомобилей
Снижение цен было мотивировано желанием дилеров распродать "прошлогодние" модели.
Российский мультсериал "ДиноСити" станет доступен в Китае на всех платформах
В Китае выйдет мультсериал российского производства "ДиноСити". Премьера состоится на китайском телеканале Huashi TV. Уже в апреле сериал станет доступен на 20 платформах КНР.