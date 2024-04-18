Новый седан, названный Qin L, будет стоить около 120 тысяч юаней.

Модель оснащена компактной четырехдверкой третьего поколения и будет продаваться параллельно с предшественником Qin Plus. Qin L не будет иметь полностью электрическую версию.

Автомобиль будет оснащен двигателем объемом 1.5 литра мощностью 95 лошадиных сил и 163-сильным электромотором. В зависимости от модификации, батарея Qin L будет иметь емкость 10,08 или 15,874 киловатт-часа, обеспечивая диапазон хода на электричестве от 60 до 90 километров.

По слухам, Qin L может быть одной из первых моделей с новой гибридной системой DM 5.0, обеспечивающей средний расход топлива 2,9 литра на 100 километров и общий пробег 2000 километров. Полноценная премьера нового седана запланирована на Пекинском автосалоне, где также будут представлены новые модели марки Fang Cheng Bao, сообщает Motor.