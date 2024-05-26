Рейс QR107 авиакомпании Qatar Airways, следовавший из Дохи в Дублин столкнулся с турбулентностью, в результате чего пострадали более 10 человек, включая шесть пассажиров и шесть бортпроводников.
Службы экстренной помощи были мобилизованы в дублинском аэропорту для оказания помощи пострадавшим после приземления самолета в 13:00 по местному времени.
Инцидент произошел над Турцией, сообщает ТАСС.
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