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Путин: На Украину работает весь Запад, чтобы ослабить Россию
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:43

Путин: На Украину работает весь Запад, чтобы ослабить Россию

Призидент РФ Владимир Путин в день 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне сделал заявление, что на Украину работает все западное мировое сообщество. Это делается для того, чтобы ослабить Россию и превратить ее в слабое звено, Запад спит и видит именно это.

Ранее сегодня Владимир Путин отметил, что РФ не позволит себе угрожать, все ее стратегические силы приведены в полную готовность, но Россия сделает абсолютно все, чтобы не допустить глобального военного столкновения.

Данная речь была произнесена на параде Победы, где также присутствовали главы и других дружественных России стран.

Фото: kremlin.ru /The Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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