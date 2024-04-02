Путин раскрыл секрет успеха для сотрудников органов МВД

Российский лидер Владимир Путин выступил перед сотрудниками МВД. Президент заявил, что сотрудники органов должны быть собранными и не допускать расхлябанности на своих участках, так как от их эффективной работы зависят безопасность и жизни граждан РФ.
Работники сферы безопасности должны находиться в режиме, сопоставимому военному времени, а именно создавать для российских граждан необходимые, благоприятные и безопасные условия для дальнейшей жизнедеятельности населения. Чтобы быть успешным, надо быть в первую очередь собранным, заключил Путин.
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