Путин раскрыл секрет успеха для сотрудников органов МВД

Российский лидер Владимир Путин выступил перед сотрудниками МВД. Президент заявил, что сотрудники органов должны быть собранными и не допускать расхлябанности на своих участках, так как от их эффективной работы зависят безопасность и жизни граждан РФ.

Работники сферы безопасности должны находиться в режиме, сопоставимому военному времени, а именно создавать для российских граждан необходимые, благоприятные и безопасные условия для дальнейшей жизнедеятельности населения. Чтобы быть успешным, надо быть в первую очередь собранным, заключил Путин.