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Владимир Путин выступил с речью, в которой пообещал обеспечить всем необходимым пострадавших от украинских обстрелов
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:17

Владимир Путин выступил с речью, в которой пообещал обеспечить всем необходимым пострадавших от украинских обстрелов

Российский президент Владимир Путин выступил с заявлением, что на данный момент первостепенная задача государства обеспечить безопасность всех приграничных районов РФ. Также лидер России был восхищён врачами Белгородской больницы и других медучреждений на приграничных территориях с Украиной.

Он обещал, что все пострадавшие получат государственную поддержку. Помощь будет касаться всех слоев населения: предпринимателей, потерявших бизнес, рядовых граждан, лишившихся жилья и транспорта.

Путин резюмировал своё обращение тем, что дал твёрдое обещание провести колоссальную работу и обеспечить необходимый комплекс поддержки всему пострадавшему населению России.

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