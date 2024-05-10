На встрече президента России Владимира Путина с исполняющим обязанности председателя правительства РФ Михаилом Мишустиным глава государства выразил надежду, что Госдума поддержит его кандидатуру на пост премьер-министра, сообщает пресс-служба кремля.
Сегодня документы в отношении потенциального руководителя кабмина поступили в нижнюю палату парламента. После 14-00 запланировано внеочередное пленарное заседание Госдумы на котором необходимо решить процедурные вопросы.
По информации СМИ, прежний курс властей сохранится, правда персонально состав правительства может претерпеть изменения. 12 мая на профильные комитеты Госдумы должны прийти кандидаты в вице-премьеры и претенденты на министерские посты не силового блока.
Кандидатуры глав силовых ведомств будет определять верхняя палата парламента. Также в особом порядке, через Совет Федерации будет решаться судьба руководителя внешнеполитического ведомства.
После сегодняшнего голосования в Госдуме Владимир Путин намерен повторно встретиться с Михаилом Мишустиным. Последний заверил главу государства, что пауз в работе исполнительной власти не будет.
Фото: Администрация президента России
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