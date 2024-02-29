Путин заявил о необходимости выделить 100 миллиардов рублей на культурные проекты России

В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить 100 миллиардов рублей на просветительские и исторические проекты в кино, интернете и соцсетях.
Глава государства предложил создать программы «Земский работник культуры», а также расширить возможности Пушкинской карты.
Земский работник культуры - это государственная программа, по которой сотрудникам культурной отрасли выплатят по 1 миллиону рублей за переезд в провинции, села и деревни с населением до 50 тысяч человек на срок около 5 лет.
Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось
Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.
Adobe представила экспериментальный проект Project Music GenAI Control
Project Music GenAI Control использует искусственный интеллект для создания и настройки музыки на основе текстовых запросов.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.
В Apple объявили о списках устройств, которые получат обновление до iOS 18 и iPadOS 18
iOS 18 будет совместима с моделями начиная от iPhone SE 2 (3-го поколения) до последних моделей iPhone 15. iPadOS 18 будет доступен для планшетов с процессорами A10X Fusion и более новыми.