Путин заявил о необходимости выделить 100 миллиардов рублей на культурные проекты России

В послании к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости выделить 100 миллиардов рублей на просветительские и исторические проекты в кино, интернете и соцсетях.

Глава государства предложил создать программы «Земский работник культуры», а также расширить возможности Пушкинской карты.

Земский работник культуры - это государственная программа, по которой сотрудникам культурной отрасли выплатят по 1 миллиону рублей за переезд в провинции, села и деревни с населением до 50 тысяч человек на срок около 5 лет.