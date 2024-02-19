Путин дал конкретные указания по социальной поддержке семей в 2024 году

Российский лидер Владимир Путин дал указ уделить особое внимание семьям в 2024 году. До 2030 года необходимо решить следующие задачи касательно семей:

1)обеспечение народосбережения

2)защиту материнства и детства

3)поддержку семей, имеющих детей

4)укрепление семейных ценностей

Ответственными за реализацию данного плана президентом были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Ко всему прочему, Путин заявил о необходимости и поставил задачу до 31 марта предоставить меры социальной поддержки многодетным отцам.