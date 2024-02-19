Путин дал конкретные указания по социальной поддержке семей в 2024 году

Российский лидер Владимир Путин дал указ уделить особое внимание семьям в 2024 году. До 2030 года необходимо решить следующие задачи касательно семей:
1)обеспечение народосбережения
2)защиту материнства и детства
3)поддержку семей, имеющих детей
4)укрепление семейных ценностей
Ответственными за реализацию данного плана президентом были назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Ко всему прочему, Путин заявил о необходимости и поставил задачу до 31 марта предоставить меры социальной поддержки многодетным отцам.
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