Путин заявил, что россиян не запугают попытки ВСУ сорвать выборы президента РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что все атаки со сторону ВСУ носят одну единственную цель: сорвать выборы и запугать людей, которые с чистой совестью выполняют свой гражданский долг и выражают волеизъявление.

Путин добавил, что, несмотря на активизацию киевских боевиков, граждане России ещё больше сплотятся и не дадут вражеским нападкам испугать их. Путин заявил, что как бы кто-то не старался запугать россиян, не у кого это не получится, так что все попытки сорвать выборы тщетны и бессмысленны.

Ранее стало известно, что Путин проголосовал на выборах президента РФ. Президент сделал это на платформе дистанционного электронного голосования. Это не первый раз, когда глава государства использует данную систему, чтобы отдать свой голос. Таким же образом Путин голосовал и на выборах мэра Москвы в 2023 году.