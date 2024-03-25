Путин дал комментарий для фильма о распаде Югославии и гражданской войне в регионе

Российский президент Владимир Путин дал комментарий для документального фильма ТАСС про Югославский кризис, который вышел на телеканале Россия -1. Путин отметил, что конфликт изначально зрел изнутри, а потом вылился в кровопролитную гражданскую войну.
Югославия распалась 12 ноября 2001 года, в ходе распада началось множество конфликтов межнационального характера. В конфликте участвовали сразу несколько народов, населяющих Югославию: сербы, словенцы, хорваты, боснийцы и албанцы.
Все народы, которые составляли ранее единую Югославию, слились в кровавой межэтнической войне. Все это привело к тому, что силы НАТО, не имея право вторгаться в зону конфликта, бомбили с воздуха Югославский регион. По официальной версии целью НАТО являлось прекращение военных действий в Косово.
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