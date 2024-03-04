Шойгу заявил, что НАТО надо прислушаться к сказанному Путиным в послании к Федеральному собранию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что Западу лучше послушать слова российского лидера Владимира Путина, адресованные западным государствам в ходе послания к Федеральному собранию.

Путин заявил в послании, что западным государствам не удастся остановить бурный рост разных сфер и развитие России. Российский лидер добавил, что НАТО и ЕС не получиться втянуть Москву в гонку вооружений.

У России также присутствует оружие, способное атаковать западные цели, в то время, как остальные страны Альянса немеренно пытаются возбудить конфликт с применением ядерного арсенала.