Путин заявил, что россияне сплоченный и непобедимый народ

Российский президент Владимир Путин обратился к Федеральному собранию, в котором сказал, что российский народ чрезвычайно сплоченный и его не победить.

Путин отметил, что несмотря на вероисповедание, разнообразие культур, регионов люди болеют за свою родину и представляют собой один большой народ, который готов всегда сражаться плечом к плечу за целостность, единство и величие России.

Путин ежегодно обращается к Федеральному собранию. Глава государства своим выступлением освещает основные векторы внутренней и внешней политики, задаёт основу для множества будущих законов, даёт целостную картину ближайшего политического, экономического и социального будущего РФ.