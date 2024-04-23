Путин поздравил Подносову с вступлением в должность председателя Верховного суда РФ

Российский президент Владимир Путин призвал председателя Верховного суда РФ разобраться с загруженностью судов. На личной встрече с Ириной Подносовой Владимир Путин также поздравил судью с назначением на столь важную должность.
Совет Федерации назначил Ирину Подносову на пост председателя Верховного суда РФ 17 апреля. Решение было принято единогласно, все заседатели одобрили кандидатуру Подносовой.
Изначально данную должность занимал очень долгое время Вячеслав Лебедев, который стоял на посту главы Верховного суда с 1989 года.
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