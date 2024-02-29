Песков отметил, что послание Путина к Федеральному собранию может считаться предвыборной программой на выборах президента РФ в 2024 году

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков сделал заявление, что президент Владимир Путин далёк от популизма и никогда не даёт пустых обещаний. Он тщательно продумывает каждое слово и решение.
Песков также отметил, что обращение Путина к Федеральному собранию это невероятно кропотливая и тяжелая работа. Необходимо учесть множество факторов и знать все внутриполитические процессы.
В полдень должно быть оглашено послание президента РФ. Позднее Песков отметил, что обращение к Федеральному собранию может считаться предвыборной программой Владимира Путина на выборах президента 2024 года.
Ученые из Китая выяснили, что кипячение удаляет из воды до 90% частиц микропластика
Исследование, проведенное китайскими учеными под руководством профессора Эдди Цзэна из Университета Цзинань, выявило, что кипячение воды удаляет от 80% до 90% мелких и крупных частиц микропластика. Это происходит за счет осаждения частиц на дне и стенках сосудов вместе с накипью из карбоната кальция, образующегося при высоких температурах.
Ученые университета Англии Раскина: психопатия у женщин более распространена, чем ранее предполагалось
Ранее принято было считать, что соотношение мужчин и женщин среди психопатов составляет 6:1. Однако фактическое соотношение, установленное британскими учёными, составляет 1,2:1, что указывает на то, что женщины страдают от психопатии в пять раз чаще, чем ранее предполагалось.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.
В Apple объявили о списках устройств, которые получат обновление до iOS 18 и iPadOS 18
iOS 18 будет совместима с моделями начиная от iPhone SE 2 (3-го поколения) до последних моделей iPhone 15. iPadOS 18 будет доступен для планшетов с процессорами A10X Fusion и более новыми.