Песков отметил, что послание Путина к Федеральному собранию может считаться предвыборной программой на выборах президента РФ в 2024 году

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков сделал заявление, что президент Владимир Путин далёк от популизма и никогда не даёт пустых обещаний. Он тщательно продумывает каждое слово и решение.

Песков также отметил, что обращение Путина к Федеральному собранию это невероятно кропотливая и тяжелая работа. Необходимо учесть множество факторов и знать все внутриполитические процессы.

В полдень должно быть оглашено послание президента РФ. Позднее Песков отметил, что обращение к Федеральному собранию может считаться предвыборной программой Владимира Путина на выборах президента 2024 года.