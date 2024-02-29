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Песков отметил, что послание Путина к Федеральному собранию может считаться предвыборной программой на выборах президента РФ в 2024 году
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:14

Песков отметил, что послание Путина к Федеральному собранию может считаться предвыборной программой на выборах президента РФ в 2024 году

Пресс-секретарь главы государства РФ Дмитрий Песков сделал заявление, что президент Владимир Путин далёк от популизма и никогда не даёт пустых обещаний. Он тщательно продумывает каждое слово и решение.

Песков также отметил, что обращение Путина к Федеральному собранию это невероятно кропотливая и тяжелая работа. Необходимо учесть множество факторов и знать все внутриполитические процессы.

В полдень должно быть оглашено послание президента РФ. Позднее Песков отметил, что обращение к Федеральному собранию может считаться предвыборной программой Владимира Путина на выборах президента 2024 года.

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