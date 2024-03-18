Путин заявил, что намерен заняться выравниванием заработной платы для работников социальных сфер

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что зарплатами в социальных сферах будет активно заниматься правительство РФ.

Как отметил президент, люди выполняют одни и те же обязанности в смежных областях, а получают разную заработную плату. Он также сказал, что намерен выравнять всю зарплату, которую получают работники социальных сфер.

К социальным профессиям принято относить те должности, которые напрямую связаны с взаимодействием с людьми: педагоги, специалисты по работе с мигрантами, психологи и др.