Путин заявил, что намерен заняться выравниванием заработной платы для работников социальных сфер

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что зарплатами в социальных сферах будет активно заниматься правительство РФ.
Как отметил президент, люди выполняют одни и те же обязанности в смежных областях, а получают разную заработную плату. Он также сказал, что намерен выравнять всю зарплату, которую получают работники социальных сфер.
К социальным профессиям принято относить те должности, которые напрямую связаны с взаимодействием с людьми: педагоги, специалисты по работе с мигрантами, психологи и др.
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