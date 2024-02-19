На ТНТ появится новый сериал про "тюремного режиссера"

"Руки Вверх production" снимет сериал для телеканала ТНТ.
Сериал под названием "Камера! Мотор!" происходит в "лихие 90е", когда в Россию начали активно завозить порнографические кассеты и открывались видеосалоны.
Главный герой сериала Николай (Павел Рассомахин) работает в видеосалоне, но давно мечтает о карьере великого режиссёра. Однажды он показывает школьникам эротическую запись, за что и попадает в места не столь отдалённые, где валит лес.
Но даже в колонии главный герой находит применение своим навыкам и знаниям в области кино. По приказу начальника колонии (Дмитрий Колчин), Николай начинает снимать фильмы, повторяющие сюжеты голливудских блокбастеров. Только вместо профессиональных актёров - заключённые, а вместо дорогостоящих декораций - тюремные стены.
Сериал должен стартовать 4 марта на ТНТ.
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