На ТНТ появится новый сериал про "тюремного режиссера"

"Руки Вверх production" снимет сериал для телеканала ТНТ.

Сериал под названием "Камера! Мотор!" происходит в "лихие 90е", когда в Россию начали активно завозить порнографические кассеты и открывались видеосалоны.

Главный герой сериала Николай (Павел Рассомахин) работает в видеосалоне, но давно мечтает о карьере великого режиссёра. Однажды он показывает школьникам эротическую запись, за что и попадает в места не столь отдалённые, где валит лес.

Но даже в колонии главный герой находит применение своим навыкам и знаниям в области кино. По приказу начальника колонии (Дмитрий Колчин), Николай начинает снимать фильмы, повторяющие сюжеты голливудских блокбастеров. Только вместо профессиональных актёров - заключённые, а вместо дорогостоящих декораций - тюремные стены.

Сериал должен стартовать 4 марта на ТНТ.