Эксперты выделили самый популярный в мире модный бренд

В последнем рейтинге, опубликованном онлайн-платформой Lyst, итальянский модный бренд Prada занял первое место, став самым популярным в мире. Привлекая внимание своими активностями, такими как выставка Pradasphere II в Шанхае, сотрудничество с американской компанией Axiom Space для разработки скафандров для астронавтов НАСА, а также запуск рекламной кампании с участием известных личностей, включая Майю Хоук и Демсона Идриса, бренд продемонстрировал свою ведущую позицию в индустрии моды.

Miu Miu и Loewe заняли второе и третье места соответственно, в то время как в рейтинг также внесли такие известные бренды, как Gucci, Dior, Louis Vuitton и Fendi, подчеркивая их значимость в мире моды за последний квартал 2023 года, сообщает Газета.Ру.