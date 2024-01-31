Эксперты выделили самый популярный в мире модный бренд

В последнем рейтинге, опубликованном онлайн-платформой Lyst, итальянский модный бренд Prada занял первое место, став самым популярным в мире. Привлекая внимание своими активностями, такими как выставка Pradasphere II в Шанхае, сотрудничество с американской компанией Axiom Space для разработки скафандров для астронавтов НАСА, а также запуск рекламной кампании с участием известных личностей, включая Майю Хоук и Демсона Идриса, бренд продемонстрировал свою ведущую позицию в индустрии моды.
Miu Miu и Loewe заняли второе и третье места соответственно, в то время как в рейтинг также внесли такие известные бренды, как Gucci, Dior, Louis Vuitton и Fendi, подчеркивая их значимость в мире моды за последний квартал 2023 года, сообщает Газета.Ру.
Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину
Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.
США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России
Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.