Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 89,6678
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2024 : 97,1149
Эксперты выделили самый популярный в мире модный бренд
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:27

Эксперты выделили самый популярный в мире модный бренд

В последнем рейтинге, опубликованном онлайн-платформой Lyst, итальянский модный бренд Prada занял первое место, став самым популярным в мире. Привлекая внимание своими активностями, такими как выставка Pradasphere II в Шанхае, сотрудничество с американской компанией Axiom Space для разработки скафандров для астронавтов НАСА, а также запуск рекламной кампании с участием известных личностей, включая Майю Хоук и Демсона Идриса, бренд продемонстрировал свою ведущую позицию в индустрии моды.

Miu Miu и Loewe заняли второе и третье места соответственно, в то время как в рейтинг также внесли такие известные бренды, как Gucci, Dior, Louis Vuitton и Fendi, подчеркивая их значимость в мире моды за последний квартал 2023 года, сообщает Газета.Ру.

Мир

Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину

Россия готова ответить на предложение использовать доходы от замороженных активов и поставки оружия в Украину

Он выразил недовольство "войной по доверенности" и увеличением поставок оружия Зеленскому.

Читать полностью
США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России

Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.

Читать полностью

Общество

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии

Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.

Читать полностью
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина

Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.

Читать полностью

Новости