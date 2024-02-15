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Машины Porsche, Bentley и Audi
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:57

Машины Porsche, Bentley и Audi "забракованы" в США

В США тысячи автомобилей, среди которых Porsche, Bentley и Audi, которые компания Volkswagen привезла по морю, были задержаны в порту и сняты с продажи, после того как выяснилось, что в машинах находится запчасть, запрещенная к использованию в стране, сообщает FT.

В Америке давно продолжается история с запретом китайских запчастей, которые производятся в западном регионе Китая — Синьцзян и других регионах. У стран ЕС, Великобритании и США якобы есть претензии к нарушению прав человека при производстве. Возможно, это форма нечестной конкурентной борьбы с китайским автопромом.

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