Новый электромобиль Porsche Taycan Turbo GT представляет собой серьезного конкурента для Tesla Model S Plaid

Taycan Turbo GT обладает мощностью до 1019 л. с. и временем разгона от 0 до 100 км/ч за 2,1 секунды, что делает его одним из самых быстрых электромобилей на рынке.

В сравнении с Tesla Model S Plaid, Taycan Turbo GT предлагает массу обновлений, которые значительно улучшают его характеристики, включая более высокую максимальную скорость и время прохождения круга на Нюрбургринге.

Однако Tesla Model S Plaid имеет свои преимущества, такие как более доступная цена за базовую модель, а также возможность модернизации с помощью пакета Track Package, который значительно улучшает характеристики автомобиля.

В целом, оба автомобиля представляют собой мощных игроков на рынке электромобилей, каждый со своими уникальными характеристиками и преимуществами, что делает выбор между ними зависящим от предпочтений и потребностей покупателя, сообщает Carsweek.Ru.