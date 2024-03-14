Первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена поднять вопрос о произошедших терактах на Северном потоке 1 и 2.

Заседание будет проходить в закрытом формате, а потом участники обсуждения дадут комментарий представителям средств массовой информации. Не так давно Дания и Швеция прекратили расследование двух терактов на обоих Северных потоках.

Полянский отметил, что это ещё раз показывает бессмысленность и никчемность попыток западных стран расследовать подобные преступления. Дипломат добавил, что, возможно, Дания и Швеция покрывают истинных виновников и тянут время.