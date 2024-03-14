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Россия поднимет вопрос о произошедших терактах на
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:05

Россия поднимет вопрос о произошедших терактах на "Северном потоке" 1 и 2 в связи с прекращением расследования Швецией и Данией

Первый заместитель представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия намерена поднять вопрос о произошедших терактах на Северном потоке 1 и 2.

Заседание будет проходить в закрытом формате, а потом участники обсуждения дадут комментарий представителям средств массовой информации. Не так давно Дания и Швеция прекратили расследование двух терактов на обоих Северных потоках.

Полянский отметил, что это ещё раз показывает бессмысленность и никчемность попыток западных стран расследовать подобные преступления. Дипломат добавил, что, возможно, Дания и Швеция покрывают истинных виновников и тянут время.

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