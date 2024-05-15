Впервые боевая машина поддержки танков «Терминатор» была задествована п ходе проведения СВО летом 2022-го года. Она создана на базе танка Т-72, у неё улучшенный обзор боя, система наведения, система управления огнем очень хорошая, у которой четыре ПТУРа (противотанковые управляемые снаряды), две пушки 30-миллимитровые, экипаж 5 человек. А вот как всё работает на практике, говорит Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке.

"Очень хорошая машина. Проблема в чем? Танк при всех его великих достоинствах, притом, что он ударная сила сухопутныхвойск и прочее-прочее, что можно о нем говорить, он достаточно «подслеповат». Потому что у командира танка, у наводчика достаточно ограниченный круг наблюдения за полембоя. Он не всё видит. И гранатометчик примитивный РПГ-7, который засел в кустах или под камнем, может запросто запустить кумулятивную гранату между катков - и танка нет", - делится экспертной оценкой с NewsInfo.Ru офицер..

Поэтому танку обязательно нужно, чтобы рядом с ним были мотострелки, боевая машина пехоты, чтобы над танком висел вертолет или беспилотник, который видит поле боя гораздо лучше, гораздо шире и приметнее, чем это видит командир корабля, и сообщает эту информацию командиру танка, говорит военный обозреватель.

"Одной из таких машин является БМПТ (боеваямашина поддержки танков). Потому что у нее увеличен обзор, у нее оптических приборов достаточно много. И они не только просто оптические, они инфракрасные, они могут видеть и днем, и ночью, и в плохую погоду - в туман и так далее. И когда вот эта связка существует между танком и боевой машиной поддержки танка, а еще лучше с беспилотником-разведывателем в воздухе, мотострелковым подразделением, которое рядышком наступает или обороняется, тогда танк становится неуязвимым", - рассказывает Виктор Литовкин.

Еще у танка пассивная броня, активная броня и так далее. Там много чего есть. И тот же мангал, который над ним возводится. Такой же мангал можно и на БМПТ сделать. Но это защита от беспилотников, от камикадзе. Но с боевой машиной поддержки танка, он становится сильнее и в наступлении, и в обороне. Живучесть у "Терминатора" феноменальная. Потому что у неё хороший угол обзора. У нее четыре ПТУРа. Тем более они могут управляться как радиолучом, так и лазерным лучом.

Модификаций этой машины есть несколько. И два крупнокалиберных пулемета, и две пушки 30-миллиметровые мощные с большим запасом выстрелов. В общем, достаточно мощная машина. И она достаточно легкая, маневренная, скорость большая. База Т-72, а также её можно поставить на базу Т-80 - еще больше будет маневренности, и скорость будет высокая, резюмирует эксперт.

Фото: vitalykuzmin.net/Кузьмин Виталий Владимирович/Creative Commons Attribution-ShareAlike