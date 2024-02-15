Польша снова требует репарации от Германии, но отказ ФРГ окончательно лишил польское руководство надежды на получение послевоенных репарационных выплат.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил на пресс-конференции журналистам, что вопрос о выплате репараций со стороны Германии польскому государству объявляется закрытым.

Ранее Польша требовала, чтобы Германия выплатила им более 6 триллионов злотых. Но Германия ответила отказом. Власти ФРГ неоднократно заявляли, что больше не намерены выплачивать репарации по причине того, что они и так произвели огромные репарационные выплаты.

Сикорский же обвинил СССР в том, что в Потсдаме большую часть репарационных выплат присвоил себя Советский Союз. Глава МИДа Польши признал, что именно по этой причине не удастся получить репарации в полной мере.

Да и прошлое правительство польского государства не указало номер счета, на который Германия могла бы перевести эти 6 триллионов злотых, добавил Сикорский. Таким образом, министр признал, что требовать репарации бесполезно, поэтому и решил пойти на уступки руководству Германии.