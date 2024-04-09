Про великого летчика Покрышкина сняли фильм в стенах Большого новосибирского планетария

Об Александре Покрышкине сняли фильм, который охватит огромный промежуток времени из жизни лётчика. Картина расскажет о том, как маленький новосибирский мальчик стал великим летчиком и героем советской авиации.
Рабочее название фильма "Покрышкин: Формула победы". Производством фильма занимался Большой новосибирский планетарий. Как заявляют создатели ленты, еще ни один планетарий не выпускал подобного масштабного и смелого проекта. Съемки будут проходили в специально отведённых и оборудованных для этого павильонах в стенах самого планетария.
Дата выхода намечена на 2025 год.
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