Про великого летчика Покрышкина сняли фильм в стенах Большого новосибирского планетария

Об Александре Покрышкине сняли фильм, который охватит огромный промежуток времени из жизни лётчика. Картина расскажет о том, как маленький новосибирский мальчик стал великим летчиком и героем советской авиации.

Рабочее название фильма "Покрышкин: Формула победы". Производством фильма занимался Большой новосибирский планетарий. Как заявляют создатели ленты, еще ни один планетарий не выпускал подобного масштабного и смелого проекта. Съемки будут проходили в специально отведённых и оборудованных для этого павильонах в стенах самого планетария.

Дата выхода намечена на 2025 год.