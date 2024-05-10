МЧС сообщает о трех погибших и шести пострадавших в результате падения автобуса в реку в Петербурге. Судя по видео пассажирский автобус при столкновении с легковушкой протаранил ограду моста на реке Мойка и ушел под воду.
По информации некоторых СМИ число пассажиров составило примерно два десятка человек. Некоторый смогли покинуть салон транспортного средства самостоятельно, часть получила травмы. Водолазно-спасательные работы приближаются к завершению. Медицинская помощь пострадавшим оказывается.
Прокуратура Санкт-Петербурга проводит проверку по факту аварии. Известно о возбуждении двух уголовных дела по факту ЧП.
Доставленный в больницу с места ЧП водитель автобуса задержан правоохранительными органами. Транспортную компанию, автобус которой упал в Мойку, с января 2022 привлекали к административной ответственности 23 раза, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По данным правоохранителей на ООО «Такси» ранее были наложены штрафы на сумму 3,6 млн рублей. В городе создали комиссию для выяснения причин ДТП.
Фото: МЧС
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