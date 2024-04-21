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Pimax представила новые VR-гарнитуры
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:56

Pimax представила новые VR-гарнитуры

Pimax представила новые гарнитуры виртуальной реальности в линейке Crystal Super, одна из которых обладает уникальной возможностью переключения между дисплеями QLED и OLED. Эта модель представляет собой конкурента для Apple Vision Pro благодаря своим техническим характеристикам и возможностям.

Гарнитура отображает 29,5 миллиона пикселей на двух дисплеях с разрешением 3840×3840 пикселей на каждый глаз и обеспечивает пиковую яркость в 200 нит. Максимальная частота обновления составляет 120 Гц для QLED-дисплея и 90 Гц для OLED-экрана. QLED-дисплей использует стеклянные асферические линзы, в то время как для OLED-экрана используются менее громоздкие линзы.

Pimax Crystal Super с двумя дисплеями QLED и OLED доступна за 2399 долларов, в то время как версии с одним типом дисплея могут стоить 1799 долларов за QLED или 1999 долларов за OLED. Предполагается, что гарнитура будет доступна к продаже в четвёртом квартале 2024 года, сообщает 4pda.

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