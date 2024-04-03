Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.

Продажи начнутся в Индии, где его можно будет приобрести за 480-540 долларов, сообщает Российская Газета.