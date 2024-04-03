Nothing разрабатывает новый смартфон Phone 3, который выйдет на рынок в июле этого года

Устройство будет оснащено чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, используемым в таких моделях как Xiaomi Civi 4 Pro, Redmi Turbo 3, Realme GT Neo 6 и iQOO Z9 Turbo.
Продажи начнутся в Индии, где его можно будет приобрести за 480-540 долларов, сообщает Российская Газета.
В Грузии парламент вновь рассмотрит закон "о прозрачности иностранного влияния"
Подобный закон не совместим с грузинскими и евро-атлантическими ценностями, заявили тогда в Вашингтоне.
Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР
Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.
Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 года выросли на 74%
Продажи новых автомобилей в России за первый квартал 2024 достигли отметки в 391,9 тыс. единиц.
Ученые обнаружили существенные различия в зрительном восприятии между мужчинами и женщинами
Исследование, проведенное на когорте здоровых участников, выявило, что критические пороги слияния мерцаний, которые являются важным показателем визуального временного разрешения, различаются как между полами, так и между отдельными индивидуумами.