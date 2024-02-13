Philips презентовала самый быстрый в мире повербанк

Philips представила новейший внешний аккумулятор Philips 140W Two-Way Fast Charging Power Bank, который является самым быстрым в мире. Устройство обладает мощностью 140 Вт и емкостью 27 000 мАч, с двумя портами Type-C и одним портом USB Type-A с напряжением 22,5 Вт.

Размеры составляют 154,6×52,8×49,5 мм.

Новинка оснащена ЖК TFT-дисплеем для отслеживания оставшегося заряда и выходной мощности портов. Подходит для зарядки как смартфонов, так и ноутбуков, включая игровые, сообщает Российская Газета.