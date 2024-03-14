В Санкт-Петербурге сотрудники органов ФСБ задержали членов праворадикального движения Русский добровольческий корпус*, который напрямую подконтролен украинской разведке.

Команда из четырёх жителей Петербурга собиралась отравить большую партию продуктов питания, которую отправляли на фронт в качестве гуманитарной помощи российской армии.

Отравление продуктов произошло специальным химическим веществом, опасным для жизни и здоровья. Все члены группировки оказались пойманы и задержаны. По российскому законодательству им грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.

*Движение, признанное запрещенным на территории РФ