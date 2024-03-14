Сотрудники ФСБ задержали четырех членов команды диверсантов, которые намеревались отравить продукты питания для российских военнослужащих в зоне СВО

В Санкт-Петербурге сотрудники органов ФСБ задержали членов праворадикального движения Русский добровольческий корпус*, который напрямую подконтролен украинской разведке.
Команда из четырёх жителей Петербурга собиралась отравить большую партию продуктов питания, которую отправляли на фронт в качестве гуманитарной помощи российской армии.
Отравление продуктов произошло специальным химическим веществом, опасным для жизни и здоровья. Все члены группировки оказались пойманы и задержаны. По российскому законодательству им грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения.
*Движение, признанное запрещенным на территории РФ
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Окончательному решению мешают политики, несогласные с подписанием резолюции.
Латвия надеется поставить железный занавес между отношениями с Россией
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Бывшему прокурору Дмитрию Ференцу дали два с половиной года условного срока
Бывший прокурор Новосибирска Дмитрий Ференц был приговорён к двум с половиной лет лишения свободы условно.
Стало известно, сколько россиян сталкивались с онлайн-слежкой
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