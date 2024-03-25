Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 92,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.03.2024 : 100,217
В Санкт-Петербурге проведено тестирование нового российского планшета, разработанного компанией Yadro
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:42

В Санкт-Петербурге проведено тестирование нового российского планшета, разработанного компанией Yadro

Устройство успешно прошло шесть этапов испытаний и две сессии верификации, подтвердив свое соответствие стандартам связи и корректность работы в современных сетях.

Тестирование включало 250 тест-кейсов, охватывающих звонки, передачу данных, SMS и переключение между сетями 2G/3G/4G. Был осуществлен обмен информацией между устройством и сетью, отработаны различные пользовательские сценарии, проверена калибровка связки "чипсет-антенна", а также проведены тесты скорости передачи данных и настройка индикации оборудования.

Планшет работает на собственной мобильной операционной системе, совместимой с широким спектром программ и устройств, что позволяет взаимодействовать со всеми современными сетями связи.

Лаборатория также занимается исследованием другого абонентского оборудования, включая смартфоны, умные часы, ноутбуки, модемы и роутеры, в тестовых мобильных сетях и Wi-Fi, сообщает РИА Новости.

Мир

На Украине из-за мобилизации не хватает аграриев

На Украине из-за мобилизации не хватает аграриев

В сельском хозяйстве некому работать.

Читать полностью
В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro

В Китае стартовали продажи нового семиместного кроссовера Jetour X90 Pro

Автомобиль доступен как в пятиместной, так и в семиместной конфигурации, предлагая просторный салон и большое грузовое пространство до 1634 литров.

Читать полностью

Общество

Дилеры

Дилеры "АвтоВАЗа" начали предлагать автомобили Lada Vesta с вариатором по значительно сниженным ценам

Некоторые дилерские холдинги, например в Краснодаре и Ростове-на-Дону, предлагают модели с вариатором на 300 тыс. и почти на 100 тыс. рублей дешевле соответственно, чем рекомендованная розничная цена.

Читать полностью
Маврикий стал популярным местом для отдыха среди российских туристов

Маврикий стал популярным местом для отдыха среди российских туристов

В 2023 году число российских туристов, посетивших Маврикий, увеличилось на более чем 70%.

Читать полностью

Новости