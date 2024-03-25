В Санкт-Петербурге проведено тестирование нового российского планшета, разработанного компанией Yadro

Устройство успешно прошло шесть этапов испытаний и две сессии верификации, подтвердив свое соответствие стандартам связи и корректность работы в современных сетях.
Тестирование включало 250 тест-кейсов, охватывающих звонки, передачу данных, SMS и переключение между сетями 2G/3G/4G. Был осуществлен обмен информацией между устройством и сетью, отработаны различные пользовательские сценарии, проверена калибровка связки "чипсет-антенна", а также проведены тесты скорости передачи данных и настройка индикации оборудования.
Планшет работает на собственной мобильной операционной системе, совместимой с широким спектром программ и устройств, что позволяет взаимодействовать со всеми современными сетями связи.
Лаборатория также занимается исследованием другого абонентского оборудования, включая смартфоны, умные часы, ноутбуки, модемы и роутеры, в тестовых мобильных сетях и Wi-Fi, сообщает РИА Новости.
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