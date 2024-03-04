Пресс-секретарь Песков выразил мнение, что в Германии зреет план нанесения ударов по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в недрах Бундесвера зреет план нанесения ударов по России, опираясь на расшифрованный телефонный разговор немецких офицеров. В связи с этим в российский МИД вызван один из послов ФРГ.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ответил, что на данный момент ведётся проверка в отношении того разговора, его содержания и серьёзности намерений данных военных. Песков выразил надежду, пусть хотя бы через СМИ, но удастся узнать ответ, что на самом деле происходит на данный момент во власти Германии и существует ли угроза со стороны ФРГ.
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