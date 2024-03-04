Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 91,3336
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.03.2024 : 98,7225
Пресс-секретарь Песков выразил мнение, что в Германии зреет план нанесения ударов по России
  1. Главная
  2. Страна
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 14:29

Пресс-секретарь Песков выразил мнение, что в Германии зреет план нанесения ударов по России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в недрах Бундесвера зреет план нанесения ударов по России, опираясь на расшифрованный телефонный разговор немецких офицеров. В связи с этим в российский МИД вызван один из послов ФРГ.

Немецкий канцлер Олаф Шольц ответил, что на данный момент ведётся проверка в отношении того разговора, его содержания и серьёзности намерений данных военных. Песков выразил надежду, пусть хотя бы через СМИ, но удастся узнать ответ, что на самом деле происходит на данный момент во власти Германии и существует ли угроза со стороны ФРГ.

Мир

Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии

Сильное землетрясение Казахстана дошло до территории Киргизии

Оперативный дежурный МЧС Киргизии дал информацию, что казахстанское землетрясение чувствовалось сразу в нескольких регионах республики. В Бишкеке волна доходила до 3,5 баллов. Иногда сейсмическая активность достигала до 6 баллов.

Читать полностью
Россия поднимет вопрос применения химоружия

Россия поднимет вопрос применения химоружия

Украина будет намеренно мешать объективному рассмотрению вопроса применения химического оружия на СВО.

Читать полностью

Общество

Сбер предупредил о новой мошеннической схеме

Сбер предупредил о новой мошеннической схеме

Мошенники создают аккаунты, выдающие себя за Сбер, с имитацией номера 900 и логотипом банка. Они звонят клиентам, утверждая, что нужно обновить мобильное приложение, и просят включить режим демонстрации экрана.

Читать полностью
Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ

Эксперты сообщают об увеличении числа существующих туристических проектов в РФ

В России активно реализуются масштабные проекты по формированию новых курортных городов с целью увеличения туристического потока в страну. Одним из таких проектов является строительство нового курортного города "Новая Анапа" на побережье Черного моря в районе города Анапа.

Читать полностью

Новости