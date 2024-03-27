Педро Паскаль закончил свой съемочный график во втором сезоне сериала "Одни из нас", заявил инсайдер

По инсайдерской информации актёр Педро Паскаль, исполнивший роль Джоэла в первом сезоне сериала "Одни из нас", закончил весь свой съёмочный график во втором сезоне. Но студия канала HBO, который и транслирует сериал, опровергла данную информацию, заявив, что актёр все ещё задействован на съёмочной площадке.
Премьера второго сезона сериала назначена на следующий год. Сериал "Одни из нас" основан на одномерной дилогии компьютерных игр "The last of us", разработанных компанией Naughty Dog. В сериале главные роли сыграли: Педро Паскаль, Белла Рамзи, Анна Торв, Ламар Джонсон и др.
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