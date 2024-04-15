Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников. Она сообщила, что собор откроет свои двери в конце текущего года, в пятилетнюю годовщину пожара.
Пожар в Нотр-Даме произошел в апреле 2019 года, полностью разрушив крышу и шпиль, что привело к началу масштабных реставрационных работ. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил восстановить собор, который является одним из символов Парижа и занесен в список всемирного наследия, сообщает ТАСС.
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