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В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:47

В Париже сообщили, что Нотр-Дам откроет двери в намеченный срок

Мэр Парижа Анн Идальго объявила об осуществлении реставрационных работ в Нотр-Даме в рекордные сроки, подчеркнув темпы и профессионализм инженеров, рабочих и ремесленников. Она сообщила, что собор откроет свои двери в конце текущего года, в пятилетнюю годовщину пожара.

Пожар в Нотр-Даме произошел в апреле 2019 года, полностью разрушив крышу и шпиль, что привело к началу масштабных реставрационных работ. Президент Франции Эмманюэль Макрон поручил восстановить собор, который является одним из символов Парижа и занесен в список всемирного наследия, сообщает ТАСС.

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