Компания Paramount проводит расследование по обвинениям в том, что Сильвестр Сталлоне высмеивал дополнительных актеров на съемочной площадке сериала "Король Талсы", комедийно-драматического проекта, в котором он играет Дуайта 'Генерала' Манфреди. Сообщается, что Сталлоне, вместе с режиссером Крейгом Зиском, произнес непристойные замечания о внешности актеров-дублеров во время съемок второго сезона сериала. Эти обвинения привели к уходу директора по кастингу Розы Лок из-за "токсичной атмосферы".
Расследование было инициировано после появления в социальных сетях поста, который сначала опубликовала Джули Бенсон, сценаристка "Звездного пути: Продиджи". В посте утверждалось, что Сталлоне оскорблял актеров-дублеров и выражал предпочтение "привлекательным молодым девушкам" вокруг себя. В скриншотах поста также содержалось письмо от Лок, в котором она подчеркивала токсичную атмосферу на съемочной площадке и призывала других сообщать о любой соответствующей информации.
Представители Сталлоне и Зиска не комментировали эти обвинения. Однако компания Paramount подчеркнула свою приверженность поддержанию справедливой и уважительной рабочей среды. Инцидент вызвал беспокойство среди участников производства, один из дополнительных актеров выразил тревогу по поводу продолжения работы на шоу.
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