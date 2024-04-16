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Памфилова заявила о беспрецедентной и удивительной мудрости россиян на выборах президента РФ
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:43

Памфилова заявила о беспрецедентной и удивительной мудрости россиян на выборах президента РФ

Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала беспрецедентным и удивительным явлением итоги выборов президента РФ 2024 года, так как в большинстве своём народ принял правильное и очень мудрое решение.

Памфилова заявила, что выборы в текущем году еще раз продемонстрировали сплоченность и патриотичность российских граждан, несмотря на попытки Запада и Киева сорвать избирательные процессы.

Предстатель ЦИК назвала выборы президента в этом году не просто избирательным процессом, но и битвой за будущее благополучие России. Именно так выразилась она на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер выразил солидарность с ее словами.

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